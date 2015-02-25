انفجار قنبلة بجراج نيابة مركز ميت غمر وتحطم ثلاثة سيارات لوكلاء نيابة

تحطمت ثلاثة سيارات وكلاء نيابة بمركز ميت غمر اليوم الأربعاء، بعد انفجار قنبلة داخل جراج النيابة.

تلقى اللواء سمير الغريب نائب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من الرائد محمد الحسينى رئيس فرع مباحث ميت غمر بانفجار قنبلة، قام مجهولون بوضعها أسفل سيارة وكيل نيابة بمركز ميت غمر، مما أدى إلى تحطم ثلاثة سيارات خاصة بأعضاء النيابة كانت متواجدة بالقرب منه.

انتقل خبراء المفرقعات وأجهزة الدفاع المدنى إلى مقر النيابة، وتم فرض كردون أمنى على مكان الانفجار، فيما تحطم زجاج المحكمة والنيابة من شدة الانفجار.