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كردون أمنى لتسهيل وصول رجال الإطفاء لحريق "مخزن وسط القاهرة"

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كردون أمنى لتسهيل وصول رجال الإطفاء لحريق "مخزن وسط القاهرة" كردون أمنى لتسهيل وصول رجال الإطفاء لحريق "مخزن وسط القاهرة"
فرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا بمحيط حريق محزن فلاتر بشارع على خطاب بوسط القاهرة، لمنع وصول المواطنين إلى محيط الحريق، ولتسهيل قيام رجال الدفاع المدنى بالقاهرة للسيطرة على الحريق، ويقوم رجال الإطفاء باقتحام النيران لمنع خطر امتدادها إلى باقى الطوابق السكنية بعد الاستعانة بسلم هيدروليك.

وارتفعت ألسنة اللهب والأدخنة نتيجة حريق مخزن فلاتر سيارات بشارع على خطاب بوسط البلد، مما أدى إلى انعدام الرؤية بالشوارع المجاورة له، ويكثف رجال الحماية المدنية من جهودهم للسيطرة على الحريق .

كما انتقلت 3 سيارات إسعاف بمحيط المكان تحسبا لوقوع أى إصابات.
>وكان اللواء ممدوح عبد القادر تلقى بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران بأحد المخازن بوسط البلد، وعلى الفور انتقل اللواءان جمال حلاوة نائب المدير وحنفى محمد مدير قطاع الإطفاء.


>اندلاع حريق هائل فى مخزن فلاتر سيارات بوسط القاهرة

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