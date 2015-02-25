الجنح تأجل نظر دعوى اتهام فاطمة ناعوت بإزداء الأديان لحين الفصل في طلب الرد

قررت محكمة جنح السيدة زينب المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية بزينهم، تأجيل نظر دعوى إتهام الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، بإزدراء الدين الإسلامي، إلى حين الفصل في نظر دعوى رد المحكمة، بعدما طلب المدعى بالحق المدني في جلسة اليوم، إتخاذ إجراءات رد المحكمة.ومن جانبه طالب الدكتور شريف آديب، دفاع فاطمة ناعوت، بتعديل القوانين التي تتيح لأي فرد رفع دعوى ضد الشخصيات العامة، حيث يكون هفه هو النيل من حق المواطن في الرأي والتعبير.

وقال محمد عفيفي، المدعي بالحق المدني، أنه طلب من المحكمة تمكينه من إتخاذ إجراءات رد الهيئة، وذلك بعدما أستبدلت المحكمة أسم فاطمة ناعوت بأسمه وضعته في موضع المتهم، مشيرًا إلى المحكمة رفضت إثبات هذا الخطأ في محضر الجلسة، متابعًا بقوله” يعد هذا قذف في حقي”.

وقال عفيفي، أن الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت يجب أن تعاقب بأقصى العقوبة المقررة في هذه الجنحة كما عُقب أبو إسلام على إهانه للدين المسيحي.

وكانت نيابة السيدة زينب، برئاسة المستشار أحمد الأبرق، وجهت لـ”ناعوت”، تهمة ازدراء الإسلام والسخرية من شعيرة الأضحية.