الدفاع في “الهروب الكبير” يدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم علانية الجلسات

دفع المحامي محمد المصري دفاع كل من أحمد ابو مشهور ورجب عبد الرحمن وعماد شمس محمد خلال مرافعته امام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ببطلان اجراءات المحاكمة لعدم علانية الجلسات.

وعلق الدفاع علي التليفزيون المصري والمراسل محمد علوي الذي يذيع بداية الجلسة ودخول هيئة المحكمة الي القاعة ويكتفي بعدها بأذاعة قرار المحكمة فقط دون اذاعة احداث الجلسة ومرافعات الدفاع.

والجدير بالذكر ان هذة القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسي و 130 متهم من ضمنهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاى وأخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى وبحضور ضياء عابد المحامي العام بنيابة امن الدولة العليا وبسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا.