أخبار عاجلة

الجمارك: التنسيق مع الجهات الأمنية والضرائب في عمليات الربط الإلكتروني -
منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو -
«إي فاينانس» تعقد المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني -
وفاة سجين داخل قسم شرطة بقنا.. وأسرته تتهم الأمن -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع المجالس الاقتصادية ببيروت -
اليوم.. بدء قبول طلبات راغبي العمل بإحدى دول الخليج -
غدًا.. بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وجوميا لتسويق المنتجات -
فيديو| الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح -
توقف حركة السير بصلاح سالم إثر سقوط صخرة من جبل المقطم -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الدفاع في “الهروب الكبير” يدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم علانية الجلسات

Google+ Print
الدفاع في “الهروب الكبير” يدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم علانية الجلسات الدفاع في “الهروب الكبير” يدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم علانية الجلسات

صورة أرشيفية

 

دفع المحامي محمد المصري دفاع كل من أحمد ابو مشهور ورجب عبد الرحمن وعماد شمس محمد خلال مرافعته امام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ببطلان اجراءات المحاكمة لعدم علانية الجلسات.

وعلق الدفاع علي التليفزيون المصري والمراسل محمد علوي الذي يذيع بداية الجلسة ودخول هيئة المحكمة الي القاعة ويكتفي بعدها بأذاعة قرار المحكمة فقط دون اذاعة احداث الجلسة ومرافعات الدفاع.

والجدير بالذكر ان هذة القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسي و 130 متهم من ضمنهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاى وأخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى وبحضور ضياء عابد المحامي العام بنيابة امن الدولة العليا وبسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا