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القبض على عاطل بحوزته 21 لفافة بانجو فى قويسنا بالمنوفية

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القبض على عاطل بحوزته 21 لفافة بانجو فى قويسنا بالمنوفية القبض على عاطل بحوزته 21 لفافة بانجو فى قويسنا بالمنوفية
تمكنت وحدة مباحث مركز قويسنا بالمنوفية من ضبط عاطل وبحوزته 21 لفافة بانجو قبل قيامه ببيعهم للمتعاطين، تم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد حاتم الدهشان رئيس مباحث مركز قويسنا يفيد ضبط "سلامة م ص" 26 ينة، عاطل ومقيم مركز قويسنا وبحوزته 21 لفافة صغيرة من نبات البانجو المخدر؛ هاتف محمول؛ مبلغ مالى 110 جنيهات، تم تحرير عن ذلك المحضر رقم 5145 جنح المركز لسنة 2015، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365