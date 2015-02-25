مصرع عامل غرقا بترعة القاصد إثر إلقاء نفسه بعد مشاهدته قطارا بطنطا

لقى عامل مقيم حارة مصطفى طاهر ثان طنطا بالغربية مصرعه غرقا بترعة القاصد، بعد أن قفز فى مياه الترعة بعد أن فوجئ بقدوم أحد القطارات أثناء عبوره شريط السكة الحديد، تم انتشال الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى المنشاوى العام.

تلقى مأمور قسم ثان طنطا بلاغا من شرطة النجدة عن بلاغ الأهالى بوجود جثة لشخص مجهول بترعة القاصد، انتقل الرائد عمرو الحو رئيس مباحث قسم ثان طنطا، وقامت قوات الإنقاذ النهرى بانتشال الجثة، وتبين أنها لشخص يدعى "على.م.ع" 32سنة عامل مقيم حارة مصطفى طاهر، تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المنشاوى العام.

وبسؤال شقيق المتوفى أقر أنه أثناء عبور شقيقه شريط السكة الحديد، فوجئ بقدوم أحد القطارات فقام بالقفز بمياه ترعة القاصد ولقى مصرعه لعدم إجادته السباحة، وأفاد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة إسفكسيا الغرق، وتحرر المحضر 1970إدارى قسم ثان طنطا، تم إخطار العميد بهاء البطراوى رئيس مباحث المديرية، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.