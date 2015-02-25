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القبض على 14 من عناصر تنظيم الإخوان لمخالفتهم قانون التظاهر بالمنيا

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القبض على 14 من عناصر تنظيم الإخوان لمخالفتهم قانون التظاهر بالمنيا القبض على 14 من عناصر تنظيم الإخوان لمخالفتهم قانون التظاهر بالمنيا
شنت أجهزة الأمن بالمنيا اليوم الأربعاء، حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون تحت إشراف اللواء محمد صادق الهلباوى مدير الأمن بالمحافظة .

أسفرت مجهوداتها عن ضبط 14 عنصرا من جماعة الإخوان الإرهابية لقيامهم بمخالفة قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 وإثارة الشغب وقطع الطريق بمدينة المنيا، وتمكنت الحملة من ضبط 12 قطع سلاح و33 طلقة نارية متنوعة بحوزة 12 شخصا، كما تم ضبط 5 قطع سلاح أبيض.

وأسفرت أيضا مجهودات الحملة عن ضبط "أمين.ل.م" (27 عاما - عامل) وبحوزته21 لفافة ورقية كبيرة الحجم تحوى كمية من نبات البانجو المخدر تزن نحو كيلو جرام "بقصد الإتجار، وفى مجال المخالفات المرورية تم تحرير 2010 مخالفات مرورية وضبط 5 سائقين ثبت تعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة على الطرق السريعة من بين 21سائقا تم توقيع الكشف الطبى عليهم.

وتمكنت الحملة من تنفيذ 994 حكما قضائيا شمل ( 6جنايات - 706 حبس جزئى - 113 حبس مستأنف - 114 غرامات جزئية - 13 غرامات مستأنفة - 43 مخالفات)، تم تحرير المحاضر اللازمة بكل واقعة على حدة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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مصر 365