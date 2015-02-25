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بدء محاكمة المتهمين فى "خلية الظواهرى"

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بدء محاكمة المتهمين فى "خلية الظواهرى" بدء محاكمة المتهمين فى "خلية الظواهرى"
بدأت منذ قليل اليوم الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، نظر محاكمة المتهمين فى "خلية تنظيم الظواهرى" والمتهم فيها محمد ربيع الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم القاعدة، و67 آخرين فى قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابى يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر، ومن المقرر ان تقوم المحكمة بفض الأحراز فى القضية.

كانت التحقيقات فى القضية، باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر فرجانى، المحامى العام الأول للنيابة، وفريق من محققى النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامى العام بالنيابة، وتم فى ختام التحقيقات عرضها على النائب العام المستشار هشام بركات، الذى أصدر قراره بإحالة القضية لمحكمة الجنايات مطلع شهر أبريل الماضى.

وتضمن قرار الاتهام الصادر فى القضية استمرار حبس 50 متهمًا بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهمًا هاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.

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