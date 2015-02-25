إزالة 74 حالة تعديات على الرقعة الزراعية ومنافع الرى ونهر النيل بالغربية

شنت مديرية أمن الغربية بالتنسيق مع مسئولى الجهات الإدارية بمجالس مدن السنطة وسمنود وبسيون وطنطا وزفتى، حملة مشتركة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية ومنافع الرى ونهر النيل.

أسفرت الحملة عن إزالة 37حالة تعد على الرقعة الزراعية بدائرة بندر سمنود فى المحضر 2175إدارى مركز سمنود، وإزالة 13حالة تعد على الرقعة الزراعية بدائرة مركز السنطة فى المحضر 1517إدارى مركز السنطة، وإزالة 9حالات تعد على الرقعة الزراعية ببسيون فى المحضر 1080إدارى مركز بسيون، كما أسفرت الحملة عن إزالة 7حالات تعد على منافع نهر النيل قرية كفر حانوت بحرى بزفتى فى المحضر 2571 إدارى مركز زفتى، وتنفيذ 6 قرارات إزالة صادرة من الوحدة المحلية بقرية محلة منوف مركز طنطا فى المحضر 2229 إدارى مركز طنطا، وتنفيذ 2 قرار إزالة صادر من الوحدة المحلية بقرية أبو الغر بكفر الزيات فى المحضرين 2198 ، 2199 إدارى مركز كفر الزيات.