سقوط "مبروك المحروق" قبل ترويجه 6730 طربة حشيش بالإسماعيلية

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضربة أمنية لأحد تجار المخدرات بالإسماعيلية بأن تمكنت من ضبطه قبل ترويج 6730 طربة لمخدر الحشيش على عملائه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة التى تولت التحقيق.

كانت قد أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام "إبراهيم. ع. س" شهرته "مبروك المحروق"، مواليد 1956، عاطل، ومقيم دائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية، سبق ضبطه واتهامه فى (2) قضية "مخدرات" بجلب شحنة كبيرة من مخدر الحشيش وترويجها على عملائه بمحافظات مدن القناة.

وعقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية وقطاع مصلحة الأمن العام والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة أمكن ضبطه بمسكنه بقرية المجاهدين العرب بدائرة مركز شرطة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، وأسفر تفتيش مكسنه عن ضبط 6730 طربة من مخدر الحشيش وزنت 673 كيلو وكمية من مخدر الأفيون وزنت 10 جرامات ومبلغ مالى 3777500 جنيه، 20500 ريال سعودى، 5650 دولارا، 1090 جنيها إسترلينيا، 150 يورو، 300 دينار أردنى.

كما تم ضبط (السيارتين رقمى "ى ون 587 – ج أ ل 418")، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والسيارتين لاستخدامهما فى النقل والترويج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.