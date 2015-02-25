المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ يجوب القرى لسلامة المرأة من التحرش

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ، بالتعاون مع مديرية الشباب بالمحافطة، ندوة بعنوان "نبذ العنف ضد المرأة.. سلامة المرأة من التحرش" للتوعية بخطورة قضية العنف ضد المرأة وأثرها على المرأة والأسرة والمجتمع وأهمية العمل على تغيير السلوك المجتمعى والموروثات الثقافية التى تؤدى إلى انتشار ظاهرة العنف ضد المرأة والتحرش .

وقد أكدت هدى الطنبارى مقررة المجلس بكفر الشيخ فى بيان صادر اليوم، على ضرورة إجراء الدراسات والبحوث حول الظاهرة لتحديد أسبابها وصولا لمعالجتها، والقضاء على الأمية القانونية للمرأة، مشيرة إلى دور منظمات المجتمع المدنى ووسائل ومراكز الإعلام ومكاتب التوجيه الاستشارى والاستشارات الزوجية وغيرها فى التعاون والتنسيق لنشر فكرة التعامل الصحيح ومراعاة الحقوق المتبادلة فى الأسرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى البعض عن دور المرأة ومكانتها فى المجتمع .