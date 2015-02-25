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محافظ سوهاج ينهى خدمة مهندس بإدارة تحسين البيئة بسبب انقطاعه عن العمل

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محافظ سوهاج ينهى خدمة مهندس بإدارة تحسين البيئة بسبب انقطاعه عن العمل محافظ سوهاج ينهى خدمة مهندس بإدارة تحسين البيئة بسبب انقطاعه عن العمل
قرر الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، إنهاء خدمة مهندس بإدارة تحسين البيئة بالديوان العام بسبب انقطاعه عن العمل بعد انتهاء إجازته المرخص له فيها لمرافقة زوجته بالخارج.

وأوضح المستشار مؤمن رضوان المستشار القانونى والقضائى للمحافظة، عدم الجواز قانونا منح العامل إجازة خاصة بدون مرتب قبل انتهاء فترة الاختبار طبقا لنص المادة 70 مكرر من قانون العاملين بالدولة.

وأضاف المستشار القانونى والقضائى، أن انقطاع العامل عن العمل بغير إذن مقبول أكثر من خمسة عشر يوما متتالية عقب انتهاء إجازته الخاصة قرينة قانونية عن الاستقالة الضمنية، وذلك عقب إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام، وذلك فى حالة ما لم تكن الموافقة على الإجازة وجوبية، وحيث إن المهندس المذكور سبق منحه إجازة خاصة خلال فترة الاختبار وعند انتهاء الإجازة انقطع العمل، وتم إرسال إنذار قانوى له ولم يحرك ساكنًا، مما ترتب فى شأنه انتهاء خدمته بقوة القانون منذ تاريخ الانقطاع.

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