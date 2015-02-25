محافظ أسيوط يقرر حل 6 جمعيات أهلية لمخالفتها القانون

أصدر محافظ أسيوط، المهندس ياسر الدسوقى، اليوم "الأربعاء" القرار رقم 233 لسنة 2015 بالموافقة على حل 6 جمعيات أهلية مخالفة بنطاق المحافظة، لارتكابها أخطاء جسيمة ولتوقفها عن العمل ولعدم وجود مقار أو مجالس إدارة لها.

وقال وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بأسيوط، محمد فؤاد، إن قرار المحافظ تضمن فى مادته الأولى الموافقة على حل كل من جمعية دنيا الخير والمشهرة رقم 1069 لسنة 2011، وجمعية سنابل المشهرة برقم 966 لسنة 2011، وجمعية شموع بمنفلوط المشهرة برقم 1313 لسنة 2011، وجمعية الإحسان بالواسطى المشهرة برقم 1006 لسنة 2011، وجمعية البشاير لتنمية المجتمع بأبنوب المشهرة برقم 995 لسنة 2011، وجمعية الأنفال الخيرية بأولاد على المشهرة برقم 1058 لسنة 2011.

وأضاف "أن المادة الثانية من القرار تضمنت تشكيل لجنة مكونة من مراجع مالى وباحث قانونى ومراجع مالى من مديرية الشئون الاجتماعية لاتخاذ إجراءات حل وتصفية تلك الجمعيات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بما يتوافق مع أحكام القانون والقواعد المنظمة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار".

يأتى هذا فى أعقاب صدور قرار وزيرة التضامن الاجتماعى، غادة والى، بحل 169 جمعية أهلية على مستوى 9 محافظات، نتيجة لعدم وجود مقرات لتلك الجمعيات أو عدم توافر مجلس إدارة أو لعدم ممارسة أنشطتها منذ إشهارها، وذلك بعد أخذ رأى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.