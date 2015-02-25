إعادة تشكيل اللجنة النقابية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف فى السويس

وافق المحاسب عادل نظمى على رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، على إعادة تشكيل نقابة عمالية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالسويس.

وأشار بيان صادر من النقابة الجديدة إلى أن القرار صادر بعد الاطلاع على أحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته ولائحة النظام الأساسى للنقابة العامة للمرفق، وعلى قرار النقابة العامة رقم 120 لسنة 2014 الصادر بإعادة تشكيل اللجنة الإدارية للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمدن القناة (قطاع السويس).

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وتم تشكيل لجنة إدارية للنقابة تضم كلا من "محمد محسن محمد رئيس اللجنة، وحمدى عبد الله نائب أول، وأحمد طنطاوى أحمد أمين صندوق، عادل خلف عبد اللطيف أمين عام، بليغ حمدى أحمد أمين صندوق مساعد، فضل دنيال يوسف أمين عام مساعد ، وليد زغلول نصر عضو، ومصطفى أحمد زيتون عضو، ومحمد عبد العاطى عضو".

وأصدرت النقابة برئاسة محمد محسن برقية تهنئة للدكتور عادل نظمى رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة لحصوله على منصب نائب رئيس اتحاد النقابات العالمية، ومقدمين له الشكر على دعم الحركة النقابية.