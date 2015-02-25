إنشاء مدرسة ثانوية فنية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا

أعلن اللواء مهندس هانى محمود حمدى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، عن السير فى إجراءات ترخيص وإنشاء مدرسة ثانوية فنية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا نظام الثلاث سنوات داخل مقر ديوان عام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحطة مياه الصالحية بقنا، لخدمة محافظات إقليم جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، مع تخصيص قطعة أرض المنيرة الحديثة بالمحروسة للتدريبات العملية.

وأشار رئيس الشركة إلى عقد اجتماع بالتعاون مع اللجنة المشكلة من قبل نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، مع الدكتورة هدى حسن مغربى مدير تشغيل جهاز تدريب وتشغيل الشباب بالمحافظة، وأحمد عيسى رئيس قسم الأملاك بالشركة لإنشاء المدرسة ومعاينة المكان على الطبيعة.

وأفاد اللواء هانى حمدى بأن المدرسة ستستقبل عدد "75" طالبا لعدد ثلاثة فصول يتم تأهيلهم وتدريبهم عملياً وفقاً للمعايير الدولية المتبعة، مع إمكانية التعامل مع التكنولوجيا الحديثة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى، كما تتولى الشركة مهمة تدبير الخامات والأجهزة اللازمة وتدريب طلبة المدرسة داخل ورش ومحطات ومعامل الشركة طبقا للإمكانيات المتاحة مع تقديم فرص عمل للخريجيين بشركات مياه الشرب والصرف الصحى التابعة، على أن تتولى هيئة الأبنية التعليمية بالتنسيق مع قطاع التعليم الفنى تمويل إنشاء المدرسة وتوفير أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى توفير الوزارة الكتب الدراسية للطلاب سواء المواد الثقافية العامة أو الفنية.