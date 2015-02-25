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ختام فعاليات مهرجان "أهالينا" الثقافى بالسويس

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ختام فعاليات مهرجان "أهالينا" الثقافى بالسويس ختام فعاليات مهرجان "أهالينا" الثقافى بالسويس
اختتم اليوم الأربعاء فعاليات مهرجان "أهالينا" التى قامت بتنظيمه الهيئة العامة لقصور الثقافى برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة ورئيس اللجنة العليا لمهرجان أهالينا، بفرع ثقافة السويس التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة سعيد الهمشرى، ومدير عام فرع ثقافة السويس سناء محمود إبراهيم .

شهد المهرجان مجموعة من الأنشطة المكثفة الفنية والثقافية، منها محاضرة بعنوان دور الأنشطة التربوية فى التنمية الثقافية المعاصرة لدى الطلاب والوعى بالمشكلات، حاضر فيها الدكتور محمد توفيق بالتربية والتعليم، وعرض "اسكتش درامى" لظاهرة التحرش للطالب ديفيد المصرى وفقرة الساحر ومسابقة معلومات عامة، وتقديم جوائز للفائزين، وذلك صباحا بمدرسة الشهيدة شادية سلامة.

كما تم عمل جدارية بمدرسة التعاونيات الصناعية بنات بإشراف المدربة أمال على مدرسة مادة الزخرفة، كما تم تنظيم محاضرة عن قبول الآخر قدمها الدكتور كمال البربرى مدير عام مديرية الأوقاف.

كما أقيم خلال فعاليات المهرجان الذى انتقل عقب ذلك لمنطقة موسى بحضور اللواء السروى محافظ السويس، عرض لفرقة الآلات الشعبية وأمسية شعرية قدمها عبد الهادى الصيفى وتنظيم مسابقة فى المعلومات العامة، وتقديم جوائز للفائزين ، فضلا عن عرض لفرقة الفنون الشعبية وذلك مساء بمركز شباب المدينة.

شارك فى فعاليات المهرجان سناء محمود إبراهيم مدير عام فرع ثقافة السويس، منال حرك - مدير إدارة التخطيط والمتابعة، وأمال حسين - مدير إدارة الدراسات والبحوث، وهويدا طلعت - مدير القصر وحنان محمد على مسئول الشئون المالية والإدارية بالفرع وبعض من موظفى فرع ثقافة السويس.

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