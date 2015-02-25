اشتباكات بين الإخوان والأمن الإدارى بجامعة الزقازيق وضبط 6 مثيرى شغب

وقعت اشتباكات بين طلاب الإخوان والأمن الإدارى بجامعة الزقازيق، اليوم الأربعاء، خلال محاولة الأخير السيطرة على الاشتباكات.

كانت مشادات وقعت بين الطلاب الجامعة والإخوان لترديدهم هتافات مسيئة للجيش والشرطة، وتطورت الاشتباكات بين الطرفين وتبادلا فيها التراشق بالحجارة، وإطلاق الشماريخ والألعاب النارية وتدخل الأمن الإدارى للسيطرة، إلا أن طلب الإخوان اشتبكوا معهم.

من جانبه قال العقيد شريف عبد الفتاح مدير الأمن الإدارى بجامعة الزقازيق، لليوم السابع أن أفراد الأمن تمكنوا من السيطرة على اشتباكات الطلاب مع الإخوان وتفريقهم وضبطوا 6 منهم، تم تسلميهم للشرطة بتهمة إثارة الشغب.

>