ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالمنيا

تمكنت وحدة مباحث بندر ملوي من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقي اللواء محمد صادق الهلباوي مدير امن المنيا اخطارا من اللواء هشام نصر مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ملوي من غريب رشدي علم 38 سنة ومقيم بندرملوي بإكتشافه سرقة السيارة خاصته رقم 3589 ن م ا نقل المنيا ماركة مرسيدس بني اللون حال توقفها اسفل منزله ولم يتهم أحدا بسرقتها.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي اسفرت جهوده عن أن مرتكبي الواقعة تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب وقائع سرقة السيارات مكون من كلا من، (علي ص ك 28 سائق –رمضان م س 23 سنة كهربائي –طارق حسين م 26 سنة صاحب محل زجاج ) مقيمون ملوي.

وعقب تقنيين الإجراءات تم استهداف المتهمين بعدة مأموريات في توقيتات متزامنة، أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم اقروا بارتكابهم للواقعة وبإرشادهم تم ضبط السيارة، وجاري تطوير مناقشة المتهمين للوقوف علي أبعاد نشاطهم الإجرامي .