حبس متهم باختطاف فتاة قاصر 15 يومًا بالمنيا

أمرت نيابة العدوة شمال المنيا بحبس متهم باختطاف فتاة قاصر بحجة الزواج منها 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وكانت أجهزة الأمن بالمنيا قد تلقت بلاغا من قيام المدعو “إبراهيم ض-م” 45 سنه فلاح ومن محافظة أسوان يفيد بتغيب نجلته ريهام 15 سنه منذ 9 أيام وبالاستعلام عنها من بعض صديقاتها عن مكان توجدها علم منهم أنها متواجده برفقة المدعو “رمضان-م-ع” مقيم بقرية سلاقوس بمركز العدوة وبحضور المتغيبه فى وقت لاحق رفقه المذكور رمضان وبسؤالها قررت أنها تركت المنزل لرغبتها فى الزواج من الشاب الذى أيد مضمون ما جاء فى أقوال الفتاة، وبالعرض على النيابة قررت حبس الشاب 15 يوما على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد بتهة اختطاف فتاة قاصر دون علم أهلها.