المرصد السوري: مقتل 132 عنصرًا من داعش في الحسكة

قال المرصد السوري في بيان أن ما لا يقل عن 132 عنصرا من مقاتلي داعش قتلوا منذ 21 فبراير الجاري وحتى صباح اليوم أثر قصف لطائرات التحالف الدولي واشتباكات مع وحدات حماية الشعب الكردي ومقاتلين أخرين في ريفي تل حميس وجزعة في الحسكة.

ونقل المرصد عن مصادر وصفها بأنها “موثوقة” القول أن جثث قتلى تنظيم داعش موجودة لدى وحدات حماية الشعب الكردي حيث تمكنت الأخيرة من قطع الطريق الرئيسية بين بلدتي تل حميس والهول والسيطرة على 70 قرية ومزرعة وتجمع سكاني على الأقل حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.

وأشارت المصادر إلى أن بعض القرى لم يكن يعثر فيها سوى على جثث لعناصر التنظيم ممن قتلوا في ضربات التحالف “نتيجة للتنسيق العالي بين الوحدات الكردية والتحالف الدولي”.

وفي مجال القتال بين قوات المعارضة من طرف وقوات النظام والموالين له ذكرت شبكة “شام” الأخبارية أن مقاتلي الأولى هاجموا حافلة عسكرية تابعة لمطار الناصرية بريف دمشق ما أدى إلى مقتل تسعة عناصر بينهم ضباط وجرح عشرة آخرين بينهم حالات خطيرة.

وفي محافظة أدلب شمال غربي سوريا قال المرصد السوري أن مقاتلا معارضا فجر نفسه بعربة مفخخة عند تمركز لقوات النظام ما أدى إلى خسائر بشرية في صفوف قوات النظام والمسلحين الموالين لها بالتزامن مع قصف من قبل الفصائل الإسلامية والفصائل المقاتلة على مناطق في بلدتي كفريا والفوعة.

كما تدور منذ صباح اليوم اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة ومقاتلي الكتائب الإسلامية وجبهة النصرة من جهة أخرى في مزارع قرب مدينة بنش في محاولة من النظام ضمن مرحلة جديدة للسيطرة على قريتي كفريا والفوعة.

وسقطت صباح اليوم قذائف عدة إطلقتها فصائل إسلامية على مناطق في مدينة أدلب اعقبه قصف من قوات النظام على مناطق في المزارع المحيطة بالمدينة في حين تعرضت صباح اليوم مناطق في بلدة معرت مصرين لقصف من قوات النظام.