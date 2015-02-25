حظر انتظار السيارات بأجزاء إضافية من شارع قصر النيل وطلعت حرب

قررت محافظة القاهرة حظر انتظار السيارات على الجانبيين فى شارع طلعت حرب ( سليمان باشا ) من شارع عبد الخالق ثروت وحتى ميدان طلعت حرب حيث كان يستخدم بالانتظار على جانب واحد.

وتقرر ايضاً حظر إنتظار السيارات على الجانبيين فى شارع قصر النيل من ميدان طلعت حرب وحتى شارع شريف.

يأتى هذا فى إطار تنفيذ خطة تطوير حركة المرور فى منطقة وسط المدينة والاستفادة من طاقة الجراجات التى تم الانتهاء منها وعلى رأسها جراج التحرير وجراج عمر مكرم بالإضافة الى جراج البساتين وساحات الانتظار فى ميدانى الفلكى وعبد المنعم رياض، ويبلغ مجموع طاقتها حوالى 3600 سيارة .

وأهابت المحافظة بجميع المواطنين الالتزام التام بضوابط الانتظار بوسط المدينة والاستفادة من طاقة الجراجات التى تم توفيرها وخدمة مينى باص (وسط البلد) التى توفر وسيلة انتقال آمنة من الجراجات إلى جميع مناطق وسط البلد.