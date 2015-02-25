مسئول سعودى: إجراءات ضد المتجاوزين على "تويتر"

كشف المتحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام السعودية الدكتور سعود كاتب، النقاب عن أن الوزارة بصدد إتخاذ إجراءات لمعاقبة المتجاوزين فى موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بعدما رصدت المتجاوزين من أفراد وقنوات فضائية.

ونقلت صحيفة "عكاظ" الصادرة اليوم الاربعاء عن كاتب، انزعاجه مما سمّاه "انفلات الإعلام الرياضى"، موضحاً أن الوزارة رصدت العديد من التجاوزات التى تخالف النظام والأخلاقيات وتستلزم العقاب الفورى.

وأضاف أن وزارة الإعلام تنسق مع الوزارات والأجهزة المعنية للتعامل مع مثل هذه التجاوزات وفق الأنظمة والقوانين، لافتاً إلى أن الجهات المعنية تتابع المعرفات المحرضة فى موقع "تويتر" ومن ينجرفون وراءها.

وتتجه السلطات السعودية لتشديد العقوبات على مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى وذلك بعد أن فشلت فى السيطرة على تلك المواقع بالحسابات الوهمية، التابعة لوزارة الداخلية والاستخبارات .

وكشفت مصادر سعودية، لم يتم تسميتها، عن أن مجلس الشورى يقوم بإعداد دراسة حول تعديل على لائحة نظام الجرائم المعلوماتية ليشمل الوسائل والتطبيقات الحديثة، وبعض الأنماط الإجرامية التى ظهرت على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتنقسم العقوبات فى النظام الحالى الذى أطلق عام 2009، إلى خمسة بنود، ويعكف القائمون على دراسة التعديل فى توسيع البنود إلى ما يتناسب مع المتغيرات الحديثة.

وأطلقت السعودية فى عام 2009 نظام الجرائم المعلوماتية، كما سبق وأن شهدت إحدى الغرامات التى طبق حيالها النظام معاقبة أحد مقدمى خدمة الاتصالات بـ6 ملايين ريال.

وحذّر المفتى العام للمملكة العربية السعودية عبدالعزيز آل الشيخ من موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، معتبراً أن فيه "ترويجاً لأكاذيب باطلة، وفيه من يصدر فتاوى من دون علم، وغير مدعَّمة بالدليل، وأنه يحوى طعناً لشخصيات دينية واجتماعية".