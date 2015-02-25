أخبار عاجلة

كأس البرتغال: شتوريل فى اختبار صعب أمام بنفيكا فى نصف كأس البرتغال -
"التعليم": مقترح بصمة طلاب الثانوية على ورقة الإجابة مازال قيد الدراسة -
بث مباشر.. «ريال مدريد ►◄ ليجانيس» في «الليجا» -
موراتا يقود هجوم الريال أمام ليجانيس -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs نابولي» في كأس إيطاليا -
بث مباشر.. «تشيلسي►◄مانشستر سيتي» في «البريمير ليج» -
بث مباشر.. مباراة «أرسنال►◄وست هام يونايتد» في البريميرليج -
تشكيلة توتنهام لمواجهة سوانزي في «البريمير ليج» -
التشكيلة الرسمية لقمة تشيلسي ومانشستر سيتي في «البريمير ليج» -
تشكيل قمة يوفنتوس ونابولي في نصف نهائي كأس إيطاليا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أمين عام مجلس التعاون الخليجى يجتمع بالرئيس اليمنى فى عدن

Google+ Print
أمين عام مجلس التعاون الخليجى يجتمع بالرئيس اليمنى فى عدن أمين عام مجلس التعاون الخليجى يجتمع بالرئيس اليمنى فى عدن
أفادت قناة "العربية الحدث" فى خبر عاجل، منذ قليل، أن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى عبد اللطيف الزيانى أمين عام مجلس التعاون الخليجى، يجتمع بالرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى فى عدن، وذلك بعد أن وصل صباح اليوم الأربعاء إلى محافظة عدن جنوبى اليمن.

وفى وقت سابق، قررت اللجنة الثورية العليا فى اجتماعها اليوم فى دار الرئاسة إحالة عدد من الوقائع المرتكبة من عبد ربه منصور هادى أثناء فترة وجوده فى منصب رئاسة الجمهورية وبعدها، للنيابة العامة.

وأوضح بيان صادر عن اللجنة وهى أعلى سلطة فى اليمن بموجب الإعلان الدستورى من جانب جماعة أنصار الله الحوثيين، أن النائب العام أمر بإحالة هذه الوقائع للنيابة المختصة للتصرف وفقا للقانون.

وأشار البيان إلى أن اللجنة ناقشت فى اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور طه المتوكل عددا من الموضوعات المدرجة فى جدول أعمالها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365