أمين عام مجلس التعاون الخليجى يجتمع بالرئيس اليمنى فى عدن

أفادت قناة "العربية الحدث" فى خبر عاجل، منذ قليل، أن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى عبد اللطيف الزيانى أمين عام مجلس التعاون الخليجى، يجتمع بالرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى فى عدن، وذلك بعد أن وصل صباح اليوم الأربعاء إلى محافظة عدن جنوبى اليمن.

وفى وقت سابق، قررت اللجنة الثورية العليا فى اجتماعها اليوم فى دار الرئاسة إحالة عدد من الوقائع المرتكبة من عبد ربه منصور هادى أثناء فترة وجوده فى منصب رئاسة الجمهورية وبعدها، للنيابة العامة.

وأوضح بيان صادر عن اللجنة وهى أعلى سلطة فى اليمن بموجب الإعلان الدستورى من جانب جماعة أنصار الله الحوثيين، أن النائب العام أمر بإحالة هذه الوقائع للنيابة المختصة للتصرف وفقا للقانون.

وأشار البيان إلى أن اللجنة ناقشت فى اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور طه المتوكل عددا من الموضوعات المدرجة فى جدول أعمالها.