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نائب رئيس فودافون العالمية يشارك فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ

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نائب رئيس فودافون العالمية يشارك فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ نائب رئيس فودافون العالمية يشارك فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ
أكدت نهى سعد، مدير أول العلاقات العامة والإعلام بشركة فودافون ، مشاركة نيكولاس ريد، نائب رئيس شركة فودافون العالمية رئيس القطاع المالى، بفعاليات المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده فى شهر مارس المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وقالت نهى سعد، فى تصريحات صحفية، إنه سيتم خلال المؤتمر استعراض استثمارات الشركة فى مصر، فضلا عن مناقشة فرص زيادة الاستثمار خلال الفترة القادمة. مضيفة "أن ريد سيعقد على هامش المؤتمر الاقتصادى لقاءات مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير المالية ومحافظ البنك المركزى".

وأشارت إلى أن الشركة بدأت بالفعل فى ضخ استثمارات 3 مليارات جنيه بالسوق المصرية فى إطار خطتها التى أعلنت عنها العام الماضى لتحسين شبكاتها وتطويرها بإجمالى 9 مليارات جنيه على مدار 3 سنوات.
>وأوضحت أن إجمالى استثمارات شركة فودافون بالسوق المصرى بلغت 30 مليار جنيه منذ تأسيسها عام 1998 وحتى 2015.

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مصر 365

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