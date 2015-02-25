رفعت قمصان: لأول مرة.. تمثيل المرأة والفلاحين والعمال والأقباط بالبرلمان

قال اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، لهيئة المحكمة الدستورية العليا أثناء نظرها دعاوى بطلان قوانين الانتخابات، إن الحكومة دعت كافة طوائف المجتمع إلى حوار مجتمعى من أجل إصدار هذه القوانين.

وأضاف "قمصان" أنه تم الالتزام بمواد الدستور قبل إصدار قانون تقسيم الدوائر، كما تم الاطلاع على النظم الانتخابية فى العديد من الدول والتجارب السابقة فى مصر قبل إصداره، مشيرًا إلى أنه ولأول مرة يتم تمييز 7 طوائف فى المجتمع، وهو ما لم تتضمنه قوانين ما قبل الثورة، ولم يكن لها أى تمثيل فى البرلمانات السابقة، وهى المرأة والفلاحين والعمال والأقباط والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة والمصريين بالخارج.

وأوضح "قمصان" أن التقسيم الإدارى للدوائر المعمول به فى الانتخابات هو نفس التقسيم الإدارى المعمول به فى النيابات والهيئات الحكومية والمحاكم، لافتا أن تقرير هيئة مفوضى الدستورية ذهب إلى مطالبة المشرع بتفتيت الكيانات الإدارية أو التمثيل العادل للناخبين وهو أمر كان يصعب على الحكومة القيام به فى التوقيت الحالى، نظرا لأن التقسيم الإدارى للدوائر جاء متفقا مع الدستور.

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