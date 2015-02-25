أخبار عاجلة

كأس البرتغال: شتوريل فى اختبار صعب أمام بنفيكا فى نصف كأس البرتغال -
"التعليم": مقترح بصمة طلاب الثانوية على ورقة الإجابة مازال قيد الدراسة -
بث مباشر.. «ريال مدريد ►◄ ليجانيس» في «الليجا» -
موراتا يقود هجوم الريال أمام ليجانيس -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs نابولي» في كأس إيطاليا -
بث مباشر.. «تشيلسي►◄مانشستر سيتي» في «البريمير ليج» -
بث مباشر.. مباراة «أرسنال►◄وست هام يونايتد» في البريميرليج -
تشكيلة توتنهام لمواجهة سوانزي في «البريمير ليج» -
التشكيلة الرسمية لقمة تشيلسي ومانشستر سيتي في «البريمير ليج» -
تشكيل قمة يوفنتوس ونابولي في نصف نهائي كأس إيطاليا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الكتاتني يطلب ضم تقرير تقصي الحقائق الصادر من أحمد شفيق بعد موقعة الجمل

Google+ Print
الكتاتني يطلب ضم تقرير تقصي الحقائق الصادر من أحمد شفيق بعد موقعة الجمل الكتاتني يطلب ضم تقرير تقصي الحقائق الصادر من أحمد شفيق بعد موقعة الجمل

 

الكتاتني

قال المتهم محمد سعد الكتاتني أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أنه تابع التحقيق في كل من القضيتين التخابر واقتحام السجون، وخاصة أمر الإحالة في القضيتين وبحث عن أي دليل يساند الاتهامات الموجهة إليه دون جدوى.

وتحدث الكتاتني عن تقرير تقصي الحقائق الأول الصادر وقتها من رئيس الوزراء الفريق أحمد شفيق بتاريخ 9 فبراير 2011 أي بعد “موقعة الجمل “، والذي يرأسه المستشار عادل قورة رئيس محكمة النقض والمقدم في 14 إبريل 2011 إلى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق، وأكد أنه عبارة عن تصور للواقعة التي يحاكمون فيها سواء التخابر أو وادي النطرون ولا يذكر وجود العناصر الأجنبية من حماس أو حزب الله التي تحدث عنها أمر الإحالة وأقوال الشهود في القضيتين.

وطالب الكتاتني بضم هذا التقرير إلى القضية تحت نظر المحكمة لوضعه في الاعتبار، وأكد أن قضيتي التخابر ووادي النطرون هي قضايا سياسية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا