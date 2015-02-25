الكتاتني يطلب ضم تقرير تقصي الحقائق الصادر من أحمد شفيق بعد موقعة الجمل

قال المتهم محمد سعد الكتاتني أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أنه تابع التحقيق في كل من القضيتين التخابر واقتحام السجون، وخاصة أمر الإحالة في القضيتين وبحث عن أي دليل يساند الاتهامات الموجهة إليه دون جدوى.

وتحدث الكتاتني عن تقرير تقصي الحقائق الأول الصادر وقتها من رئيس الوزراء الفريق أحمد شفيق بتاريخ 9 فبراير 2011 أي بعد “موقعة الجمل “، والذي يرأسه المستشار عادل قورة رئيس محكمة النقض والمقدم في 14 إبريل 2011 إلى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق، وأكد أنه عبارة عن تصور للواقعة التي يحاكمون فيها سواء التخابر أو وادي النطرون ولا يذكر وجود العناصر الأجنبية من حماس أو حزب الله التي تحدث عنها أمر الإحالة وأقوال الشهود في القضيتين.

وطالب الكتاتني بضم هذا التقرير إلى القضية تحت نظر المحكمة لوضعه في الاعتبار، وأكد أن قضيتي التخابر ووادي النطرون هي قضايا سياسية.