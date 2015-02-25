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بالصور… محافظ الأقصر يبحث كيفية الاستفادة من مخلفات القصب بدلًا من حرقها‎

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بالصور… محافظ الأقصر يبحث كيفية الاستفادة من مخلفات القصب بدلًا من حرقها‎ بالصور… محافظ الأقصر يبحث كيفية الاستفادة من مخلفات القصب بدلًا من حرقها‎

بحث محمد بدر محافظ الأقصر، مع أعضاء نقابة الفلاحين بالأقصر، كيفية الاستفادة من مخلفات القصب بدلًا من حرقها والتأثير علي البيئة.

جاء ذلك خلال لقاء التعارف الذي جمعه مع قيادات وأعضاء نقابة الفلاحين بالأقصر، حيث تطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من الملفات أبرزها التعديات علي الأراضي الزراعية وتوفير منافذ لبيع الخضر والفاكهة.

وخلال اللقاء طالب رشدي عرنوط نقيب الفلاحين ويوسف جعفر امين النقابة واعضاء النقابة بعقد لقاء موسع مع المحافظ يضم وكيلي وزارتي الزراعة والري بالمحافظة ومديري مصنعي سكر ارمنت وقوص لبحث المشكلات التي يعاني منها مزارعي القصب بالأقصر.

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