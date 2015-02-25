أسباب جز الطفل على أسنانه وطرق علاجها

الحالة النفسية قد تدفع الطفل للضغط على أسنانه..

الضغط على الأسنان قد يشير إلى مشاكل عضوية لدى الأطفال..

طرق علاج عادة الجز على الأسنان لدى الطفل..

"الجز على الأسنان" من العادات التى قد نلاحظها على الأطفال فى سنوات عمرهم الأولى، وهى من العادات التى تثير ضيقا شديدا لدى الأهل.>يؤكد الدكتور طلعت حسن سالم أستاذ طب وسلوك الأطفال، أن الأسباب النفسية قد تؤدى إلى قيام الأطفال بتصرفات غير مبررة لدى البعض، وعادة الجز أو الضغط على الأسنان من أهم تلك التصرفات.> وتظهر غالبًا أثناء نوم الطفل وترتبط بصورة كبيرة بالحالة النفسية له وتأثره سلبا بالأجواء المحيطة، مثل تعرضه للضغط النفسى والإزعاج من أحد المحيطين به، أو مروره بتغيرات مفاجئة فى محيطه الاجتماعى كتغير المدرسة، أو إنجاب طفل حديث أو تغيير مكان السكن .>السبب الآخر كما يوضحه طلعت قد يتمثل فى إصابة الطفل ببعض الأمراض العضوية، مثل التقلصات المعوية والتى تزيد حدة أعراضها أثناء النوم، فيبدأ الطفل بالجز على أسنانه فى تعبير عن الألم الذى ينتابه جراء تلك التقلصات.>وعن طرق العلاج، أوضح "طلعت" أنه فى جميع الأحوال فعادة الجز على الأسنان يجب التعامل معها ككل العادات الطارئة التى تظهر على الطفل دون مبرر أو سبب واضح، مؤكدًا أن التعامل الأمثل مع تلك الحالات يعتمد على التجاهل التام ومحاولة علاج السبب الذى أدى إلى هذا العرض دون لفت نظر الطفل إلى التوقف عنه أو الإشارة إلى كونه عرضا مزعجا.

وأشار إلى أن جميع محاولات منعه من تلك العادة تأتى بنتائج عكسية. لذا فالإهمال ووضع المشكلة فى حجمها الطبيعى، هو أفضل الطرق للعلاج، وغالبا ما يتوقف الطفل عن تلك العادة من تلقاء نفسه وبعد فترة وجيزة.