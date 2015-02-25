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"الإحصاء": 555 مليار جنيه قيمة الإنتاج الصناعى لمنشآت القطاع الخاص فى 2013

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"الإحصاء": 555 مليار جنيه قيمة الإنتاج الصناعى لمنشآت القطاع الخاص فى 2013 "الإحصاء": 555 مليار جنيه قيمة الإنتاج الصناعى لمنشآت القطاع الخاص فى 2013
أظهرالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، برئاسة اللواء أبو بكر الجندى، ارتفـاع قيمـة الإنتـاج الصناعـى لمنشـآت القطـاع الخـاص خلال عام 2013 بنسبة 2.1% لتبلغ 555.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 543.6 مليار جنيه خلال عام 2012 .

وأوضح الجهاز، فى بيان له اليوم، أن نشاط البترول والغاز الطبيعى يسهم فى الإنتاج بنحو 207.1 مليار جنيه، يليه نشاط المنتجات الغذائية بنحو 66.4 مليار جنيه، ثم نشاط فحم الكوك والمنتجات النفطية بنحو 51.2 مليار جنيه.

وأضاف أن القيمة المضافة الصافية تراجعت بنسبة 2.6% لتبلغ 282.6 مليار جنيه عام 2013 مقارنــة بـ 290.1 مليــار جنيــه مقارنة بالعام السابق عليه، بسبب ارتفاع قيمــة مستلزمات الإنتاج.
>وأشار إلى انخفـاض القيمـة المضافـة لنشـاط استخـراج البترول الخـام والغـاز الطبيعى خلال الفترة المذكورة بنسبة 3.8% لتبلغ 193.7 مليار جنيه مقارنة بـ 201.3 مليار جنيه خلال فترة المقارنة .

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