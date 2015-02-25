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أمين عام"اتحاد المستثمرين العرب": لم نتلق دعوة للمشاركة بالمؤتمر الاقتصادى

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أمين عام"اتحاد المستثمرين العرب": لم نتلق دعوة للمشاركة بالمؤتمر الاقتصادى أمين عام"اتحاد المستثمرين العرب": لم نتلق دعوة للمشاركة بالمؤتمر الاقتصادى
كشف السفير جمال بيومى، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، أن الاتحاد لم يتلق دعوة من اللجنة المشرفة على تنظيم المؤتمر الاقتصادى المقرر انعقاده منتصف شهر مارس المقبل، للمشاركة بالمؤتمر، مضيفا أنه على الرغم من الاتحاد يعد الذراع الاقتصادى لجامعة الدول العربية، ويضم عددا كبيرا من رجال الأعمال العرب إلا أنه لم يتلق دعوة للمشاركة بالمؤتمر أو تقديم دراسات واستشارات مالية للمشروعات المطروحة.

وكان السفير جمال بيومى، والذى يشغل فى الوقت نفسه منصب أمين عام مشروع الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى، قد أعلن فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع أن تبلغ حجم المنح التمويلية لمشروعات البنية التحتية التى يقدمها الاتحاد الأوروبى لمصر نحو 500 مليون يورو خلال الثلاث سنوات المقبلة، مضيفا أنه جار الآن التفاهم مع الاتحاد حول المشروعات المقترحة تمويلها خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن تبدأ أولى دفعات تمويل المشروعات عقب الاجتماع مع الاتحاد أواخر شهر مارس المقبل.

وأضاف السفير جمال بيومى، أن مشروع الشراكة المصرية مع الاتحاد الأوروبى يشترط انعقاد 8 لجان مشتركة كل عام مرة بالقاهرة والأخرى ببروكسل من أجل طرح المشروعات المقترحة لتمويلها من الاتحاد الأوروبى خلال 3 سنوات، ثم عقد لجانا لمتابعة ما تم تنفيذه من المشروعات، مشيرا إلى أن الاتحاد خلال الدورة الماضية التى انتهت العام الماضى قدم منحا لتمويل عدد من مشروعات البنية التحتية والطاقة تبلغ قيمتها 450 مليون يورو.

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