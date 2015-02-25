البنك الأوروبى لإعادة الإعمار يخصص 200مليون يورو لتمويل المشروعات فى تونس

أعلن المسئول عن برنامج المساندة الفنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أنيس الفاهم، أن البنك سيخصص تمويلات لتونس تتراوح بين 180 و200 مليون يورو (أى بين 394 و438 مليون دينار تونسى)، لتمويل 14 مشروعا فى قطاعات الطاقة والخدمات والصناعة .

وأضاف "الفاهم"، فى تصريحات صحفية، أن البنك سيطلق قريبا برنامجا لمواكبة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، يمتد للفترة بين 2015 و 2020، وسيخصص هذا البرنامج الذى سيتم إنجازه بالتعاون مع وزارة التجارة والبعثة الأوروبية بتونس، اعتمادات بقيمة 10 ملايين يورو، وستستفيد به 475 مؤسسة تنشط فى مجالات النقل واللوجستيات والخدمات والصناعات التقليدية والسياحة.

كما يعتزم البنك تكوين ما بين 500 وألف صاحب مؤسسة، إلى جانب اطلاق برنامج لدعم الهياكل المهنية على غرار الاتحادات القطاعية التابعة للاتحاد التونسى للصناعة والتجارة بهدف تحسين قدراتها الاتصالية.