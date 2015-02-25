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ملك الأردن يغادر إلى الرياض

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ملك الأردن يغادر إلى الرياض ملك الأردن يغادر إلى الرياض
غادر العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى عمان اليوم الأربعاء متوجها إلى الرياض فى زيارة إلى يجرى خلالها مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكى الهاشمى بأن القمة الأردنية السعودية سوف تتناول آليات تعزيز العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات ، وآخر المستجدات عربيا وإقليميا.

وقد أدى الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية بحضور هيئة الوزارة نائبا عن العاهل الأردنى وقت غيابه.
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