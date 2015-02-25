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اقتحامات جديدة لـ"الأقصى" تقودها جماعة "طلاب لأجل الهيكل"

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اقتحامات جديدة لـ"الأقصى" تقودها جماعة "طلاب لأجل الهيكل" اقتحامات جديدة لـ"الأقصى" تقودها جماعة "طلاب لأجل الهيكل"
شهد المسجد الأقصى المبارك اليوم الأربعاء، اقتحامات جديدة من المستوطنين والجمعيات اليهودية تقودها اليوم "جمعية طلاب لأجل الهيكل".

وتتم الاقتحامات من باب المغاربة وسط حماية معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال، وتنفذ جولات استفزازية فى أرجاء المسجد.

ويتواجد فى الأقصى المبارك عدد من المُصلين وطلبة مجالس العلم، فى ما ينتشر حراس المسجد فى أركانه لمنع أي محاولة للمس بمكانة وقدسية المسجد.

وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت يوم أمس خمس نساء من المرابطات في المسجد الأقصى خلال خروجهن من بواباته الرئيسية، وتم إخلاء سبيل سيدتين فى وقت لاحق، فى حين تم تمديد اعتقال النساء الثلاثة إلى اليوم.
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