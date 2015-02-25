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القبض على عاطلين لقيامهما بسرقة منزل طالب بالمنيا

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القبض على عاطلين لقيامهما بسرقة منزل طالب بالمنيا القبض على عاطلين لقيامهما بسرقة منزل طالب بالمنيا

مديرية أمن المنيا

ألقت أجهزة الأمن بالمنيا،القبض على عاطلين لقيامهما بسرقة منزل طالب بمدينة المنيا،تم التحفظ على المسروقات،وتحرر محضر بالواقعه،وباشرت النيابه التحقيق.

وتلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا،إخطاراً من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى بالمديرية،بالقبض على “محسن . ع . ع” 30 سنه عاطل ، و”حمادة . خ . م” 28 سنه عاطل مقيمان بمساكن الايواء بمدينة المنيا ، أثناء استقلالهما عربة كارو وبحوزتهما سخان كهربائى وبوتاجاز وبطارية سيارة.

وبمواجهتهما إقرا بسرقتهما من داخل منزل محمد فرغلى مختار 22 سنه طالب ومقيم بأرض المولد بالمنيا والمحرر عنها المحضررقم “5944″  لسنة 2015 جنح القسم فى 18 فبراير الجارى ، تحرر المحضر رقم 21 أحوال قسم المنيا.

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