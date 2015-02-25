ضبط عاطلين وجزار بحوزتهم 28 لفافة بانجو و22 تذكرة هيروين بالمنيا

تمكنت مباحث المخدرات بالمنيا، القبض على عاطلين وجزار، بحوزتهم عدد من لفافات البانجو وتذاكر الهيروين المخدرة للاتجار.

تلقى اللواء اسامة متولى مدير أمن المنيا، إخطاراً من مباحث المخدرات، بضبط أمين . ل . م 27 سنة عامل ومقيم بمغاغة، بحوزته 21 لفافة من نبات البانجو تزن حوالى كيلو جرام للاتجار ، تحرر المحضر رقم 1259 لسنة 2015 إدارى مركز مغاغة.

وتم ضبط محمد . أ . م 27 سنه جزار ومقيم بالمنيا بحوزته 7 لفافات من نبات البانجو المخدر للاتجار، وتحرر المحضر رقم 2423 لسنة 2015 ادارى قسم المنيا.

وتم القبض على قاسم . ص . ع 34 سنة ومقيم باهلال بالمنيا ، بحوزته و22 تذكرة من الهيروين للاتجار، وتحرر محضر بالواقعة قم 2616 لسنة 2015 إدارى قسم المنيا ، وتولت النيابة التحقيق .