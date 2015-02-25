بدء جلسة محاكمة "مرسى" وقيادات الإخوان فى "الهروب الكبير"

بدأت منذ قليل الدائرة "15" بمحكمة جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر قضية هروب المساجين من سجن وادى النطرون والمعروفة إعلاميا بـ"الهروب الكبير" والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى و130 متهما من ضمنهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاى وآخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى.

حضر الرئيس الأسبق محمد مرسى وتم إيداعه القفص الزجاجى بالتزامن مع بدء الجلسة، واستقبل قيادات الإخوان مرسى بالهتافات وقامت المحكمة بغلق الميكرفون لعدم تعطيل سير الجلسة، ثم قامت بإثبات حضور المتهمين المحبوسين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.

إيداع قيادات الإخوان قفص المحكمة الزجاجى لبدء محاكمتهم بـ"الهروب الكبير"

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