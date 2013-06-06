السفارة المصرية باليابان تنظم ورشة عمل برعاية محافظ الأقصر

عقدت مساء أمس ورشة عمل فى مدينة اوساكا، نظمها المكتب السياحى للسفارة المصرية فى اليابان بالتعاون مع المكتب الإقليمى لمصر للطيران باليابان، وذلك فى إطار الفعاليات التى يقوم بها وفد شركات السياحة وأصحاب الفنادق، برعاية الدكتور عزت سعد محافظ الأقصر.

ضمت الورشة ممثلين عن نحو خمسين من وكلاء السياحة والسفر اليابانيين. وقد افتتح أعمال الورشة محافظ الأقصر بكلمة أكد فيها على ما تتمتع به الأقصر من أمن وأمان، مما أتاح للمحافظة تنظيم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والسياحية الدولية.

وأشار المحافظ إلى ما تضمنه تقرير منظمة السياحة العالمية لعام ٢٠١٢ من إحصاءات حول حركة السياحة الدولية. وهى الإحصاءات التى تؤكد أن هناك تقدما ًمضطرداً فى قطاع السياحة المصرى، حيث جاءت مصر فى المرتبة٢٢ على مستوى العالم من حيث عدد السائحين عام ٢٠١٢ (١١.٢مليون سائح) بعد أن كانت فى المرتبة الـ ٢٧ عام ٢٠١١، كما جاءت فى المرتبة ٣٢ من حيث العائدات السياحية (٩.٩ مليار دوار) بعد أن كانت فى المرتبة الـ ٣٣ عام ٢٠١١.

ومن جانبه، تناول السفير هشام الزميتى، سفير مصر لدى اليابان، ما توليه الحكومة المصرية من أولوية لقطاع السياحة، مشيرا إلى أن السياحة اليابانية بمصر كانت فى مقدمة الموضوعات التى بحثها رئيس الوزراء هشام قنديل مع نظيره اليابانى خلال لقائهما فى طوكيو قبل أيام، على هامش القمة الخامسة للتيكاد.

وكان السفير عزت سعد قد وقع وثيقة انضمام مدينة الأقصر إلى رابطة المدن التاريخية فى العالم، ووقع على الوثيقة عن الجانب اليابانى كادوكاوا عمدة مدينة كيوتو اليابانية بوصفه رئيسا للرابطة.