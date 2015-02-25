موراتا: مواجهة دورتموند في ألمانيا؟ هدفنا الفوز لا غير

(إفي): قال الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، عقب الفوز 2-1 على بروسيا دورتموند في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إن فريقه سيخوض لقاء الإياب بهدف تحقيق الفوز.

وسجل مهاجم ريال مدريد السابق هدفا في فوز (السيدة العجوز)، ورغم تحذيره من لقاء العودة في ألمانيا، فإنه أكد على أن يوفنتوس لن يغامر باللعب على التعادل.

وقال اللاعب في تصريح لقناة (كنال بلوس) عقب مباراة الثلاثاء "دائما ما يكون الفوز نتيجة جيدة. الهدف خارج الديار له ثمنه، لكننا سنذهب إلى دورتموند للفوز أيضا. أعتقد أن المركز الذي يحتله في الدوري الألماني لا يعكس قوة هذا الفريق. لقد مضت عليهم سنوات وهم يظهرون قوتهم في أوروبا، وتأهلوا إلى النهائي من قبل".

كما أبدى أسفه لاهتزاز شباك فريقه بهدف ماركو رويس، الذي جاء بعد انزلاق للمدافع جورجو كيلليني: "إنه سوء حظ، هكذا هي كرة القدم، أتمنى أن نخوض لقاء الإياب بنفس القوة".

وفيما يتعلق بالأجواء التي تنتظر يوفنتوس في ملعب (سيجنال إيدونا بارك)، اعترف بأن الأمور ستكون "صعبة جدا" لأن معقل دورتموند بين "الأصعب" في أوروبا وفي العالم