إنيستا عقب مواجهة مانشستر سيتي: لولا ميسي لحسمنا التأهل

(إفي): حذر الإسباني أندريس إنيستا، لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني من خطورة مانشستر سيتي الإنجليزي في مباراة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوز البرسا في لقاء الذهاب على ملعب الاتحاد بهدفين مقابل واحد.

وقال إنييستا، في تصريحات صحفية عقب المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء: "باستثناء ركلة الجزاء (التي تصدى لها جو هارت)، والتي كانت مؤسفة، نحن سعداء للغاية بالمباراة" التي قدمها الفريق أمام المان سيتي.

مشيرا إلى أن تسجيل الأرجنتيني ليونيل ميسي ركلة الجزاء كان من شأنه "حسم" بطاقة التأهل لربع النهائي.

وأوضح: "نرحل بشعور جيد. كان من الهام للغاية الظهور بصورة جيدة بعد هزيمة السبت (أمام مالاجا في الجولة 24 من الدوري الإسباني بهدف نظيف). سنحت لهم فرص، ولكن الفريق قدم مباراة جيدة".

وحذر إنيستا من خطورة الفريق الإنجليزي في مباراة الإياب، مشيرا "لن يكون هناك ما يخسره"، ما يتطلب من البرسا "نفس التركيز" الذي خاض به مباراة الذهاب.