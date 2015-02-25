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أجويرو: سنقاتل حتى النهاية أمام برشلونة

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أجويرو: سنقاتل حتى النهاية أمام برشلونة أجويرو: سنقاتل حتى النهاية أمام برشلونة

أكد سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي أن فريقه سيقاتل حتى النهاية في مواجهة برشلونة على الرغم من الخسارة في لقاء الذهاب من دوري الأبطال 2-1.

مانشستر سيتي فشل في استغلال عامل الأرض والجمهور ليخرج مهزوما مساء الثلاثاء أمام برشلونة، لتصعب مهمته قبل الرحيل إلى كامب نو.

أجويرو سجل هدف سيتي الوحيد، إلا أنه أكد أنها لم تكن نتيجة منتظره وأن فريقه لن يستسلم في لقاء العودة.

وكتب صاحب الـ26 عاما على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: " لم تكن النتيجة التي تمنيناها، ولكن المواجهة لم تحسم بعد".

وأضاف" وكالعادة، سنقاتل حتى النهاية..هيا يا سيتي".

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