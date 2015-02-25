أخبار عاجلة

كأس البرتغال: شتوريل فى اختبار صعب أمام بنفيكا فى نصف كأس البرتغال -
"التعليم": مقترح بصمة طلاب الثانوية على ورقة الإجابة مازال قيد الدراسة -
بث مباشر.. «ريال مدريد ►◄ ليجانيس» في «الليجا» -
موراتا يقود هجوم الريال أمام ليجانيس -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs نابولي» في كأس إيطاليا -
بث مباشر.. «تشيلسي►◄مانشستر سيتي» في «البريمير ليج» -
بث مباشر.. مباراة «أرسنال►◄وست هام يونايتد» في البريميرليج -
تشكيلة توتنهام لمواجهة سوانزي في «البريمير ليج» -
التشكيلة الرسمية لقمة تشيلسي ومانشستر سيتي في «البريمير ليج» -
تشكيل قمة يوفنتوس ونابولي في نصف نهائي كأس إيطاليا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو- كم ركلة جزاء أهدرها ميسي حتى الآن

Google+ Print
بالفيديو- كم ركلة جزاء أهدرها ميسي حتى الآن بالفيديو- كم ركلة جزاء أهدرها ميسي حتى الآن

بعدما أهدر نجم برشلونة ليونيل ميسي ركلة جزاء أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال، كم عدد ركلات الجزاء التي أهدرها الساحر الأرجنتيني عبر تاريخه؟

ميسي أهدر ركلة الجزاء رقم 15 له في لقاء دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي، والذي حسمه برشلونة 2-1 في ذهاب دور الـ16 من البطولة.

أخر ركلة أهدرها ميسي قبل ذلك كنت أمام فريق أتليتكو مدريد في كأس ملك إسبانيا يناير الماضي

وهي الركلة التي تابعها الساحر الأرجنتيني في الشباك بعدما تصدي لها حارس الروخيبلانكوس.

بينما أهدر ميسي أول ركلة له مع برشلونة موسم 2007-2008 ضد فياريال في مباراة فاز بها البلوجرانا 1-0 بالدوري.

وتعتبر ركلة الجزاء التي أهدرها ميسي أمام سيتي مساء الثلاثاء هي الثالثة له في مسابقة دوري الأبطال.

إذ أهدر الأولى أمام باناثينايكوس اليوناني عام 2010 في فوز برشلونة 5-1.

والثانية أمام تشيلسي في نصف نهائي موسم 2011-12، حين تعادل برشلونة على ملعبه 2-2 وودع المسابقة بسبب خسارته لقاء الذهاب في إنجلترا 1-0.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو- هل تذكرون ''الطفل المدخن''؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات

بالفيديو- هل تذكرون ''الطفل المدخن''؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || مي تعتذر عن وصف تعليم زوجها بـ«الضحل»: «معاه إعدادية وخارج من 2 ثانوي»

بالفيديو || مي تعتذر عن وصف تعليم زوجها بـ«الضحل»: «معاه إعدادية وخارج من 2 ثانوي»

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد»

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد»