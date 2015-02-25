بالفيديو- كم ركلة جزاء أهدرها ميسي حتى الآن

بعدما أهدر نجم برشلونة ليونيل ميسي ركلة جزاء أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال، كم عدد ركلات الجزاء التي أهدرها الساحر الأرجنتيني عبر تاريخه؟

ميسي أهدر ركلة الجزاء رقم 15 له في لقاء دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي، والذي حسمه برشلونة 2-1 في ذهاب دور الـ16 من البطولة.

أخر ركلة أهدرها ميسي قبل ذلك كنت أمام فريق أتليتكو مدريد في كأس ملك إسبانيا يناير الماضي

وهي الركلة التي تابعها الساحر الأرجنتيني في الشباك بعدما تصدي لها حارس الروخيبلانكوس.

بينما أهدر ميسي أول ركلة له مع برشلونة موسم 2007-2008 ضد فياريال في مباراة فاز بها البلوجرانا 1-0 بالدوري.

وتعتبر ركلة الجزاء التي أهدرها ميسي أمام سيتي مساء الثلاثاء هي الثالثة له في مسابقة دوري الأبطال.

إذ أهدر الأولى أمام باناثينايكوس اليوناني عام 2010 في فوز برشلونة 5-1.

والثانية أمام تشيلسي في نصف نهائي موسم 2011-12، حين تعادل برشلونة على ملعبه 2-2 وودع المسابقة بسبب خسارته لقاء الذهاب في إنجلترا 1-0.