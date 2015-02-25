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بالصور..وقفة للمصريين بزي الإعدام أمام البيت الأبيض أثناء زيارة أمير قطر لأوباما

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بالصور..وقفة للمصريين بزي الإعدام أمام البيت الأبيض أثناء زيارة أمير قطر لأوباما بالصور..وقفة للمصريين بزي الإعدام أمام البيت الأبيض أثناء زيارة أمير قطر لأوباما

المصريون المشاركون بالوقفة أمام البيت الأبيض

نظم عدد من المصريين المقيمين بأمريكا صباح اليوم وقفة أمام البيت الأبيض تنديدًا بجرائم تنظيم داعش الإرهابي ودعمًا لما قام به الرئيس عبدالفتاح بالهجوم على عناصر تنظيم داعش بليبيا، ردًا على الجريمة البشعة التي راح ضحيتها 21 مصريًا على يد التنظيم الإرهابي.

ورفع المشاركون بالوقفة لافتات كتب عليها “الزعيم السيسي ينتقم بسرعة لدم الشهداء الأقباط”،و”سينتقم الله بيد مرعبة وبلا رحمة من داعش وأمثالهم!”.

يذكر أنه في نفس توقيت الوقفة كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما يجتمع بالأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر لبحث قضايا الشرق الأوسط.

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