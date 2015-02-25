وكيل «الدفاع» للسياسات يستعرض القضايا المشتركة مع نائب قائد التحالف

بحث قادة القوات المسلحة مع المسؤولين العسكريين والخبراء المشاركين في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2015» سبل تعزيز التعاون الثنائي والقضايا المشتركة.

وتفصيلاً، التقى اللواء الدكتور خليفة محمد ثاني الرميثي وكيل وزارة الدفاع المساعد للسياسات والشؤون الاستراتيجية في مكتبه في معرض «آيدكس» أمس الفريق أول ماركو ذولياني نائب القائد الأعلى لقوات التحالف للتحول الذي يزور البلاد لحضور فعاليات المعرض.

وتم خلال اللقاء، الذي حضره عدد من ضباط وزارة الدفاع وأعضاء الوفد المرافق للضيف، استعراض أوجه التعاون والتنسيق القائم بين الجانبين، إلى جانب مناقشة عدد من المواضيع العسكرية ذات الاهتمام المشترك. واستقبل اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي في مكتبه، كلا على حدة، الفريق مهندس ستيف ريب مدير التطوير في الإدارة العامة للتسليح الفرنسي وبي كيه بهال ممثل رئيس الأركان الهندي. وتم خلال اللقاءين اللذين حضرهما عدد من ضباط القوات الجوية والدفاع الجوي وأعضاء الوفدين المرافقين للضيفين مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

واستقبل اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي رئيس هيئة الإمداد في مكتبه الفريق ناتنوير حسين وزير التصنيع الحربي الباكستاني واللواء جان فرانسوا كارغدمون مدير افريقيا والشرق الأوسط لدى المديرية الدولية للتسليح في فرنسا.

وتم خلال اللقاءين، اللذين حضرهما عدد من ضباط القوات المسلحة وأعضاء الوفدين المرافقين للضيفين، مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.