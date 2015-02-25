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الجيش الأردني يدمر سيارة حاولت اجتياز الحدود من سوريا

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الجيش الأردني يدمر سيارة حاولت اجتياز الحدود من سوريا الجيش الأردني يدمر سيارة حاولت اجتياز الحدود من سوريا

الجيش الأردني_أرشيفية

أعلن الجيش الأردني في بيان نشر اليوم أنه دمر مركبة قادمة من سوريا حاولت اجتياز الحدود مع المملكة، وقتل مسلحين كانا على متنها.

ونقل البيان عن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردينة قوله “حوالى الساعة 6,30 مساء أمس الثلاثاء حاولت سيارة ترك اجتياز الحدود الأردنية السورية بسرعة عالية، حسب ما ذكرت وكالة”فرانس برس”.

وأضاف المصدر أنه تم إطلاق بعض الطلقات التحذيرية لايقافها إلا أنها واصلت مسيرها ما اضطر القوات المسلحة إلى تدمير الآلية ومقتل شخصين مسلحين كانا على متنها.

ولم يعط البيان أي تفاصيل أخرى حول هوية المسلحين أو ما إذا كانت المركبة تستخدم في التهريب.

ويشارك الأردن في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لضرب تنظيم داعش.

وقد عززت السلطات الأردنية الرقابة على الحدود مع سوريا والتي تمتد لاكثر من “370 كم” واعتقلت عشرات الأشخاص الذين حاولوا عبورها بشكل غير قانوني وحاكمت عددا منهم.

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