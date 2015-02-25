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تجديد حبس عضو بخلية المقاومة الشعبية الإرهابية بالسويس 15 يومًا على ذمة التحقيق

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تجديد حبس عضو بخلية المقاومة الشعبية الإرهابية بالسويس 15 يومًا على ذمة التحقيق تجديد حبس عضو بخلية المقاومة الشعبية الإرهابية بالسويس 15 يومًا على ذمة التحقيق

صورة أرشيفية

قررت نيابة السويس، صباح اليوم الأربعاء، تجديد حبس المتهم الرابع بخلية المقاومة الشعبية 15 يوما، على ذمة التحقيقات بتهمة التعدي وحرق سيارات يملكونها ضباط شرطة وحرق سيارات دبلوماسية تابعة للقنصلية .

كان  ضباط الأمن الوطني بالسويس بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالسويس منتصف الشهر الماضي، قد تمكنوا من القبض على المتهم الرابع بخلية المقاومة الشعبية الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان، التى تستهدف حرق سيارات الشرطة والسيارات التابعة للجهاز الحكومي فى السويس.

وأعترف المتهم بمشاركته فى حرق سيارتين تابعتين للسفارة السعودية فجر يوم 24 اكتوبر الماضى، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته اللواء طارق الجزار مدير امن السويس للتحقيق.

كانت التحريات المعلومات الامنية قد كشفت تورط المتهم ” عبد الله. س . ع ” 25 سنة بكالورويس تجارة، ويعمل بمعهد القناة للهندسة بمدينة السلام، وصدر بحقه قرار ضبط وإحضار من نيابة السويس لاتهامه بالاشتراك فى خمس تخريب وحرق سيارات.

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