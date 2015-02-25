وصول 6 آلاف طن بوتاجاز لميناء الزيتيات و3994 رأس جمل للأدبية بالسويس

يستعد ميناء الزيتيات، اليوم الأربعاء، لاستقبال السفينة مصر جاز وعلى متنها 6 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

وقال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر، أن ميناء الأدبية يشهد اليوم نشاطًا فى حركة تداول البضائع حيث يستقبل الميناء اليوم السفينة ليلى جى و على متنها 3994 رأس جمال حية قادمة من جيبوتى، حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية بالميناء لإنهاء ما يلزم من إجراءات الفحص و الإفراج عن الشحنة و تجهيز ساحات الاستقبال، كما يستقبل الميناء اليوم السفينة ستار ريلانس وعلى متنها 33600 طن سليفات امونيوم قادمة من ماليزيا.

ويستقبل ميناء نويبع اليوم العبارة آيلة وعلى متنها 445 راكب منهم 180 معتمر و 4 باص عمرة و 3 سيارة و السفينة بريدج و على متنها 53 شاحنة كما يغادر الميناء السفينة سينا و على متنها 316 راكب و 39 شاحنة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امانة و على متنها 38 راكب و 38 شاحنة كما يغادر الميناء السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 90 شاحنة و 9 راكب و السفينة نما اكسبريس و على متنها 51 شاحنة و 11 راكب و السفينة طابا و على متنها 21 شاحنة و 9 راكب .

ويستعد ميناء الغردقة اليوم لمغادرة العبارة مسرة و على متنها 596 راكب و 5 سيارة ، شهد ميناء شرم الشيخ رحلتى مغادرة ووصول للسفينة نيوتاليس و على متنها 128 سائح إلى و من الكنيسة كما غادر الميناء اليخت ويند ك متجه الى السويس .

واستقبل ميناء نويبع بالأمس العبارة ايلة و على متنها 314 راكب منهم 127 معتمر و 3 باص عمرة و 4 سيارة و السفينة سينا و على متنها 75 راكب منهم 87 معتمر و 2 باص عمرة و 1 براد و السفينة بريدج و على متنها 10 براد و 1 تريلا كما غادر الميناء السفينة سينا و على متنها 71 راكب و 42 براد و 28 تريلا و السفينة بريدج و على متنها 22 براد و 4 تريلا و العبارة ايلة و على متنها 851 راكب منهم 245 معتمر و 6 باص عمرة و 1 سيارة و 6 تريلا .

شهد ميناء سفاجا بالأمس استقبال السفينة طابا و على متنها 44 شاحنة و 7 راكب و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 50 شاحنة و 11 راكب و السفينة نما اكسبريس و على متنها 58 شاحنة و 24 سيارة و 11 راكب كما غادر الميناء السفينة امانة و على متنها 33 شاحنة و 33 راكب .

وشهد ميناء الغردقة بالأمس استقبال العبارة مسرة و على متنها 277 راكب و 12 سيارة و العبارة الرياض و على متنها 192 راكب و 15 سيارة و 2 موتوسيكل، كما غادر الميناء العبارة الرياض و على متنها 166 راكب و 21 سيارة و اليخت دولشى فينا و على متنه 8 فرد طاقم متجه إلى بورسودان .