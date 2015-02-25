السلطات السودانية تمنع مريم الصادق المهدى من السفر لألمانيا

الخرطوم أ ش أ



>قال حزب الأمة القومى "المعارض" بالسودان، إن سلطات مطار الخرطوم، منعت نائبة رئيس الحزب مريم الصادق المهدى من السفر خارج البلاد.

>وأكد مصدر بحزب الأمة القومى لصحيفة "الخرطوم" الصادرة اليوم الأربعاء أن مريم الصادق كانت فى طريقها إلى ألمانيا للمشاركة فى لقاء بين الأحزاب السودانية المعارضة فى برلين لبحث مشاكل السودان.

>وأشار المصدر إلى أن الوفد المرافق لمريم الصادق من بقية الأحزاب سمحت له السلطات بمطار الخرطوم بالسفر، موضحا أن الشرطة أبلغت مريم الصادق بأن وثيقة سفرها توضح بأنها طبيبة مما يستدعى الحصول على إذن من وزارة الصحة، على الرغم من أن وفد التحالف الذى كانت برفقته يضم بينهم أطباء ومهندسون وحصلوا على تأشيرة الخروج.

>وتجدر الإشارة إلى أن قوى المعارضة السودانية تلقت دعوة من معهد "ماكس بلانك" الألمانى للمشاركة فى ورشة تبحث الأوضاع السياسية بالسودان، حيث أوضحت مصادر ألمانية، أن الدعوة لا تشمل كل قطاعات المعارضة وإنما موجهة فقط لقوى نداء السودان بهدف حثها على تبنى موقف ايجابى من الحوار الوطنى وتقريب وجهات النظر بينها وبين الخرطوم فى إطار خارطة الطريق المقترحة من الاتحاد الأفريقى للسلام والحل الشامل فى السودان.

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