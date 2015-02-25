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مسئول ليبى:الصحفيان التونسيان المختطفان لا يزالان على قيد الحياة

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مسئول ليبى:الصحفيان التونسيان المختطفان لا يزالان على قيد الحياة مسئول ليبى:الصحفيان التونسيان المختطفان لا يزالان على قيد الحياة
أكد رئيس هيئة الاعلام والثقافة الليبى عمر القويرى، ان الصحفيين التونسيين سفيان الشورابى ونذير القطارى المختطفين فى ليبيا " لا يزالان على قيد الحياة وأنهما بخير "، مشددا على ضرورة تفادى تناول هذا الملف اعلاميا حفاظا على سلامتهما.

وثمن القويرى- فى تصريح عقب لقائه الليلة الماضية برئيس نقابة الصحفيين التونسيين ناجى البغورى بمقر النقابة- التعاون الجيد بين نقابة الصحفيين التونسية والأطراف الليبية، فيما يتعلق بملف الصحفيين التونسيين، ورفض الادلاء باية معلومات اضافية فى هذا الشأن.

يشار إلى ان الصحفيين التونسيين الشورابى والقطارى مختطفان فى ليبيا منذ شهر سبتمبر الماضى، وتبذل السلطات التونسية جهودا حثيثة ومضنية للإفراج عنهما وعودتهما إلى بلدهما سالمين.
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