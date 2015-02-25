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اليوم.."الإقليمى للدراسات" يناقش تأثير الثورات العربية على القطاع الخاص

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اليوم.."الإقليمى للدراسات" يناقش تأثير الثورات العربية على القطاع الخاص اليوم.."الإقليمى للدراسات" يناقش تأثير الثورات العربية على القطاع الخاص
يناقش المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، حلقة نقاش عن" الثورات العربية وتحديات القطاع الخاص بمنطقة الشرق الأوسط"، وتجيب الحلقة عن عدد من التساؤلات المهمة منها، كيف أثر تباطؤ النمو الاقتصادى على أداء الشركات بمنطقة الشرق الأوسط؟، وكيف أثر المشهد السياسى والاقتصادى على مناخ الأعمال بالمنطقة؟، وما التحديات الماثلة أمام نمو المشروعات الصغيرة والمتوسط بالمنطقة؟ وما أبرز تحديات التعاون بين القطاعين العام والخاص بالمنطقة؟ وكيف تؤثر الأزمات السياسية والاقتصادية على أسواق المال العربية؟.

ويشارك فى حلقة النقاش الدكتور فخرى الفقى أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والسفير جمال بيومى أمين عام اتحاد المستثمرين العرب عن تداعيات المشهد السياسى والاقتصادى على مناخ الأعمال بالمنطقة، ويتناول إبراهيم الغيطانى باحث أول بالمركز الإقليمى للدراسات فى كلمته الثورات العربية وتحديات القطاع الخاص بمنقطة الشرق الأوسط، وتستعرض الدكتور عالية المهدى أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، تحديات التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة.

أما هانى جنينة رئيس وحدة البحوث بشركة فاروس لتداول الأوراق المالية، فيتناول تداعيات تباطؤ النمو الاقتصادى على أداء الشركات بالمنطقة، فيما يتناول مدحت نافع خبير أسواق المال تداعيات المشهد السياسى والاقتصادى على أسواق المال العربية، وتستعرض مارجو موسى خبيرة أسواق المال الفرص الاستثمارية بالسوق المصرية.

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