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غدا.. اتحاد البنوك يعقد مؤتمرا لطرج إنجازات تطوير مناطق حلوان ومدينة نصر

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غدا.. اتحاد البنوك يعقد مؤتمرا لطرج إنجازات تطوير مناطق حلوان ومدينة نصر غدا.. اتحاد البنوك يعقد مؤتمرا لطرج إنجازات تطوير مناطق حلوان ومدينة نصر
يعقد اتحاد بنوك (لجنة التنمية المجتمعية)، غدا الخميس، مؤتمرا صحفيا لطرح الإنجازات المرحلية للأطراف المعنية فى أعمال التطوير والرؤية المستقبلية.

يأتى ذلك فى ضوء اتفاقية التعاون الموقعة بين اتحاد بنوك مصر والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة ومحافظة القاهرة ووزارة التنمية المحلية، بشأن مشروع تطوير المناطق غير مخططة ذات الأولوية بحى حلوان، وحى شرق مدينة نصر.

من جانبها أكدت رئيس لجنة تطوير العشوائيات باتحاد البنوك الدكتورة داليا عبد القادر، فى تصريح لها، أنه "سيتم مناقشة تقييم المرحلة السابقة ووضع تصور للمرحلة القادمة"، مؤكدة أننا نستهدف تطوير البنية التحتية والتنمية العشوائية من أجل تغيير الصورة الذهنية عن العشوائية.

وكان اتحاد بنوك مصر قد أعلن فى وقت سابق عن مبادرة تشارك فيها جميع البنوك العاملة فى مصر، بما فيها البنوك الأجنبية، تتمثل فى تخصيص نسبة 2% من صافى أرباحها للمشروعات المجتمعية الخاصة بتطوير الصحة والتعليم ومكافحة الفقر وتطوير العشوائيات، وذلك فى إطار المساهمة المجتمعية للبنوك.

وقام اتحاد بنوك مصر، خلال الثلاث سنوات الماضية، بإنفاق مليار جنيه لتطوير العشوائيات فى مصر، خاصة فى منطقة حلوان، لكونها من المناطق الجغرافية الكبيرة والتى يوجد بها مناطق عشوائية كثيرة.

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مصر 365

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